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Летние неолимпийские виды спорта

Командный чемпионат Европы по шахматам с участием сборной России стартует в Батуми

Суммарный призовой фонд для сборных составляет €36 тыс.

ТАСС, 24 октября. Чемпионат Европы по шахматам среди мужских и женских сборных команд стартует в четверг в грузинском Батуми. Соревнования пройдут на территории отеля "Шератон".

Турнир был основан Международной шахматной федерацией (FIDE) в 1957 году, первые соревнования, которые проходили в австрийской Вене, выиграла сборная СССР. Изначально они проводились только среди мужских команд, причем длительное время европейское первенство не имело четкой периодичности проведения. Переломным в этом вопросе стал турнир 1997 года в хорватской Пуле - именно с него командный чемпионат Европы стал проводиться раз в два года.

Первые в истории женские состязания в рамках турнира прошли в 1992 году. Тогда соревнования принимал венгерский Дебрецен, победительницами стали шахматистки из Украины. Рекорд по количеству побед в командном чемпионате Европы в мужском и женском зачетах принадлежит отечественным спортсменам. В мужском зачете сборные СССР и России 13 раз одерживали победы, еще трижды занимали вторые места, один раз - третье, россиянки побеждали пять раз, один раз были вторыми и дважды - третьими.

Вплоть до 2005 года женские команды состояли из трех игроков, в то время как мужские - из четырех. Теперь, согласно регламенту соревнований, каждая страна может выставить по пять шахматистов в мужской и женской сборных. В мужскую команду сборной России вошли Дмитрий Андрейкин (рейтинг FIDE - 2741), Никита Витюгов (2732), Максим Матлаков (2716), Даниил Дубов (2699) и Кирилл Алексеенко (2674), у женщин - претендентка на мировую шахматную корону Александра Горячкина (2575 - наивысший рейтинг на турнире среди женщин), Екатерина Лагно (2549), Валентина Гунина (2509), Алина Кашлинская (2481) и Ольга Гиря (2476).

Суммарный призовой фонд для сборных составляет €36 тыс., команды победителей получат по €8 тыс., за второе место полагается €5 тыс., за третье - €3 тыс. Шахматисты из числа сборных, попавших на пьедестал почета по итогам турнира, получат медали - золотые, серебряные или бронзовые соответственно. Кроме того, лучшие игроки на каждой из пяти досок из мужской и женской команд получат по €400.

Турнир проходит в один этап по швейцарской системе, подразумевающей встречи в поздних раундах между соперниками, набравшими равное количество очков, контроль времени - 90 минут на 40 ходов + 30 минут на оставшуюся игру с добавлением 30 секунд на ход. Суммарно будет проведено девять туров, партии первых пяти пройдут с 24 по 28 октября, с шестого по девятый - с 30 октября по 2 ноября. На 29 октября у команд запланирован выходной. Команда-победитель будет определяться исходя из количества очков, заработанных шахматистами в очных партиях.

Теги
ГрузияРоссияЛетние неолимпийские виды спорта
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