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Лига чемпионов

Оздоев: быстрый гол "Лейпцига" во втором тайме повлиял на игру "Зенита"

Полузащитник считает, что ответная игра против "Бенфики" пройдет по другому сценарию

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 24 октября. /ТАСС/. Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Магомед Оздоев заявил, что быстро пропущенный гол во втором тайме в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига" повлиял на многие моменты игры команды. Комментарий футболиста приводит пресс-служба "Зенита".

В среду "Зенит" уступил на выезде "Лейпцигу" со счетом 1:2. В следующем туре подопечные Сергея Семака проведут ответную встречу против немецкого клуба на своем поле 5 ноября, а 27 ноября примут французский "Лион".

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"Был интересный матч, особенно второй тайм. Думаю, что мы сыграли достаточно неплохо, надо исправлять некоторые моменты. Думаю, что тренерский штаб нам подскажет, что нужно сделать и в ответной игре мы обыграем [их]. В первом тайме, поскольку играли на выезде, втягивались, повели в счете, думаю, что быстро пропущенный мяч во втором тайме повлиял на многие аспекты, потом были моменты, но не получилось забить", - сказал Оздоев.

Оздоев отметил, что ответная игра против "Бенфики" пройдет по другому сценарию. "Конечно [будет другой], потому что мы играем дома, всегда стадион заполнен и несет тебя вперед", - добавил он.

В турнирной таблице "Зенит" идет на втором месте, набрав 4 очка. Лидирует в группе G "Лейпциг", набрав 6 очков. Третью строчку с четырьмя очками занимает французский "Лион", проигравший идущей на четвертом месте с тремя очками португальской "Бенфике" (1:2).

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