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Лига Европы

Футболисты ЦСКА в Москве проведут матч Лиги Европы против "Ференцвароша"

Встреча на "ВЭБ-Арене" начнется в 19:55 мск
Футболисты ЦСКА Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Футболисты ЦСКА
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА в четверг дома проведет матч третьего тура группового турнира Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша". Встреча пройдет на "ВЭБ-Арене", начало - 19:55 мск.

Перед этой игрой российская и венгерская команды занимают четвертое и третье места в группе H соответственно. Москвичи в двух стартовых встречах Лиги Европы не набрали ни одного очка, в активе клуба из Будапешта одно очко. Первую строчку, набрав шесть очков, занимает болгарский "Лудогорец", на второй позиции находится испанский "Эспаньол", на счету которого четыре очка. В четвертом туре второго по значимости еврокубка ЦСКА и "Ференцварош" сыграют в столице Венгрии, встреча на "Групама-Арене" состоится 7 ноября.

В четверг на "ВЭБ-Арене" из-за травм не сыграют три футболиста ЦСКА - защитник Виктор Васин, а также полузащитники Дмитрий Ефремов и Алан Дзагоев. Что касается восстанавливающихся от повреждений игроков обороны Кирилла Набабкина и Георгия Щенникова, в среду оба принимали участие в тренировке. У наставника "Ференцвароша" Сергея Реброва нет проблем с травмированными футболистами.

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Для команд эта встреча станет третьей в истории. Ранее ЦСКА и "Ференцварош" играли 25 лет назад в первом раунде Кубка обладателей кубков. Они обменялись домашними победами со счетом 2:1, победителя противостояния пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались венгры (7:6). Другие клубы из России и Венгрии ни разу не встречались на международной арене в официальных матчах.

Работать на матче будет чешская бригада арбитров во главе с Павелом Орелом. 31-летний рефери ни разу не обслуживал встречи российских или венгерских клубов в еврокубках. Также он не судил матчи национальных команд в товарищеских и официальных встречах. Однако в октябре 2019 года арбитр работал на игре молодежных сборных России и Польши в рамках отбора к чемпионату Европы 2021 года, которая прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:2.

Матчи с "Ференцварошем" будут определяющими

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в среду на предматчевой пресс-конференции отметил, что игры против "Ференцвароша" в Москве и Будапеште окажут сильное влияние на распределение мест в группе. "Считаю, что спаренные матчи определяют судьбу группы, - сказал белорусский специалист, отвечая на вопрос ТАСС. - С учетом того, что мы проиграли два матча, эти встречи будут решающими. Команда готовится в хорошем настроении".

Он не согласился с мнением болельщиков, объяснявших в социальных сетях неудачные результаты ЦСКА в Лиге Европы приоритетом, который направлен в сторону успешного выступления в чемпионате России. "Мы не экономим силы, - подчеркнул Гончаренко. - Слабо представляю, как из моих уст должно прозвучать, что мы экономим силы для игр в чемпионате. Нельзя сказать, что с "Лудогорцем" и "Эспаньолом" мало сил отдали, выкладывались все".

Полузащитник российской команды Иван Обляков рассказал, что готов ко встрече на сто процентов и легко сможет провести все 90 минут. "Знаю о сопернике мало, сегодня еще разберем игру с тренерским штабом, - сказал он. - Видел, что в Лиге Европы у них была ничья (с "Эспаньолом" со счетом 1:1 - прим. ТАСС), но действовали они от себя. В двух первых матчах мы старались выиграть, но это не получается всегда, кто-то ошибается".

Главная сила ЦСКА - командные взаимодействия

Ребров, говоря о сопернике по предстоящему матчу, назвал два поражения ЦСКА в Лиге Европы стечением обстоятельств. "Я говорил, что ЦСКА на сто процентов не заслуживал поражения со счетом 1:5 от "Лудогорца", - отметил украинский специалист. - Они создали достаточное количество моментов, но пропустили пять, такое бывает в футболе. То же самое касается игры в Москве, там соперник ЦСКА почти ничего не создал".

"ЦСКА не заслуживал таких результатов, но это футбол. В турнире ты играешь против соперников очень высокого уровня. Иногда случаются и такие поражения", - сказал Ребров.

Украинский полузащитник венгерской команды Игорь Харатин, говоря о ЦСКА, отметил, что знает сильные и слабые стороны соперника. "У нас было теоретическое занятие, - сказал он. - Тренерский штаб показал нам сильные и слабые стороны соперника, футболисты хорошо использует прессинг. Есть индивидуально сильные игроки, но главная сила ЦСКА - командные взаимодействия".

"Конечно, мы приехали только за победой. Каждая команда должна ставить перед собой только максимальные задачи", - подчеркнул Харатин, отвечая на вопрос о том, устроит ли "Ференцварош" выездная ничья.

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