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Сборные по футболу

ФИФА назовет место проведения чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года

Россия претендует на проведение этого турнира

ТАСС, 24 октября. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) на своем очередном заседании должен решить, примет ли Россия чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года. Провести турнир также могут Чили и Сальвадор.

Совет ФИФА пройдет 24 октября в Шанхае. Выбор места проведения заседания может быть связан с тем, что именно в Китае ФИФА планирует провести клубный чемпионат мира, который с 2021 года будет проходить в новом формате. Главным его изменением стало увеличение количества участников с 7 до 24 команд.

В Шанхае ФИФА также определит места проведения чемпионатов мира 2021 года среди игроков не старше 17 и 20 лет. Что касается пляжного чемпионата мира, то заявку на его проведение Российский футбольный союз (РФС) утвердил в июне. "Исполком РФС одобрил заявку Москвы на проведение чемпионата мира 2021 года - статусного и самого престижного турнира по этой разновидности игры, - сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев. - Мы уверены в том, что у нас есть все шансы на победу".

Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2005 года он проходил каждый год, после чего стал проводиться один раз в два года. Турнир 13 раз принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря, сборная России дважды в истории становилась победителем турнира (2011, 2013).

Также на заседании утвердят календарь матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре. Из-за экстремально высокой температуры в летний период сроки его проведения ранее были сдвинуты на последние месяцы года. Лучшие сборные мира будут бороться за трофей с 21 ноября по 18 декабря.

Также будут установлены сроки заявочной кампании чемпионата мира 2030 года. Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай ранее говорили о желании подать совместную заявку на его проведение.

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