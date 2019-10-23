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ММА

СМИ: российский боец Ян проведет поединок на турнире UFC 245 против американца Фейбера

Турнир пройдет в Лас-Вегасе 14 декабря

ТАСС, 24 октября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян проведет поединок с американцем Юрайем Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), который пройдет 14 декабря. Об этом сообщил журналист телеканала ESPN Бретт Окамото на своей странице в Twitter.

40-летний Фейбер провел 45 поединков в смешанных единоборствах, одержал 35 побед и потерпел 10 поражений. В последнем поединке, который прошел 13 июля, он нокаутировал соотечественника Рики Саймона на турнире UFC Fight Night в Сакраменто (штат Калифорния, США).

26-летний Ян провел 14 боев в смешанных единоборствах, одержал 13 побед и потерпел одно поражение. В последнем поединке россиянин единогласным решением судей взял верх над американцем Джимми Риверой в июне нынешнего года.

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