Футболисты "Фламенго" разгромили "Гремио" и вышли в финал Кубка Либертадорес

ТАСС, 24 октября. Футбольный клуб "Фламенго" во втором матче полуфинального противостояния Кубка Либертадорес на своем поле разгромил "Гремио" и вышел в финал турнира. Встреча завершилась со счетом 5:0.

На 42-й минуте нападающий "Фламенго" Бруно Энрике забил мяч и вывел свою команду вперед. Позже дублем отметился форвард Габриэль (47, 56). Завершили разгром голы защитников Пабло Мари (67) и Родриго Кайо (71). Первая встреча команд закончилась со счетом 1:1.

В финале "Фламенго" сыграет против "Ривер Плейта", который по сумме двух матчей переиграл "Бока Хуниорс" (2:1). Встреча состоится 23 ноября в городе Сантьяго (Чили).

В прошлом году "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" впервые в истории турнира играли друг против друга в финале. Первый матч тогда завершился вничью со счетом 2:2, а ответная встреча несколько раз переносилась. Сначала причиной отмены матча стала погода, а позже - беспорядки, которые устроили фанаты "Ривер Плейта", забросавшие камнями автобус с футболистами "Бока Хуниорс". После этого игру решено было провести в Мадриде на домашнем стадионе "Реала", где "Ривер Плейт" в дополнительное время оказался сильнее (3:1), став обладателем трофея.

Лидер по количеству титулов Кубка Либертадорес - аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие. На втором месте идет "Бока Хуниорс" (6), замыкает тройку уругвайский "Пеньяроль" (5). "Ривер Плейт" имеет в своем активе четыре титула. "Фламенго" последний раз играл в финале в 1981 году, победив тогда чилийский клуб "Кобрелоа".