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НХЛ

Кучеров и Сергачев поучаствовали в победе "Тампы" над "Питтсбургом" в матче НХЛ

Встреча закончилась со счетом 3:2
Никита Кучеров AP Photo/Brynn Anderson
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Brynn Anderson

ТАСС, 24 октября. "Тампа-Бэй" дома одержала волевую победу над "Питтсбургом" со счетом 3:2 во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результативными передачами отметились нападающий хозяев Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев.

В составе победителей шайбы забросили Алекс Киллорн (10-я минута), Седрик Пакетт (48) и Виктор Хедман (60). Кучеров и Сергачев выступили в роли ассистентов в эпизоде с голом Киллорна. Теперь на счету Кучерова 9 (3 шайбы + 6 передач) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ, в активе Сергачева 7 (0+7) баллов за результативность. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 37 бросков по своим воротам.

У проигравших отличились Брэндон Танев (26) и Джейк Гюнцель (40). Российский нападающий команды Евгений Малкин пропускал встречу из-за травмы. Лучшим игроком матча стал Хедман. Второй звездой был признан Киллорн, третьей - Василевский.

"Тампа" идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 11 очков после девяти матчей. "Питтсбург" располагается на пятой строчке, набрав 12 очков в 11 встречах. В следующем матче "Тампа" примет дома "Нэшвилл", а "Питтсбург" на выезде сыграет с "Далласом". Обе встречи пройдут 27 октября.

В другом матче дня "Оттава" дома победила "Детройт" со счетом 5:2. Российский форвард хозяев Владислав Наместников провел на льду 20 минут 29 секунд, сделал одну результативную передачу, один бросок и три силовых приема. Теперь на его счету 7 (4+3) очков в сезоне, что позволяет Наместникову делить первую строчку в списке лучших бомбардиров команды с Томой Шабо (2+5) и Коннором Брауном (0+7). Защитник "Оттавы" Никита Зайцев и форвард "Детройта" Евгений Свечников очков в матче не набрали.

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