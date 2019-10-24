"Сиэтл" стал вторым полуфиналистом плей-офф MLS, обыграв "Реал Солт-Лейк"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. "Сиэтл" вышел в полуфинал плей-офф Главной футбольной лиги (MLS). Четвертьфинальная встреча против "Реал Солт-Лейк" завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей счет открыл полузащитник Густав Свенссон (67-я минута). Закрепил преимущество его коллега по амплуа Николас Лодейро (81). На 83-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник "Реала Солт-Лейк" Эвертон Луис.

В полуфинале "Сиэтл" сыграет с победителем матча "Лос-Анджелес" - "Лос-Анджелес Гэлакси". Ранее путевку в эту стадию себе обеспечил "Торонто". Клуб встретится с победителем четвертьфинальной игры между "Атлантой" и "Филадельфией".

"Сиэтл" становился чемпионом MLS в 2016 году. Тогда в финале клуб обыграл в серии пенальти "Торонто". Годом позже команды вновь встретились в решающем матче, на этот раз победу праздновал канадский клуб. В прошлом сезоне "Сиэтл" пробился в плей-офф, но в четвертьфинале проиграл "Портленду".