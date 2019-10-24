Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в России

МОСКВА, 24 октября /ТАСС/. Россия получила право провести мировое первенство по пляжному футболу 2021 года. Об этом стало известно в четверг на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Шанхае.

Турнир примет Москва. Также на проведение чемпионата мира претендовали Чили и Сальвадор. Заявку на проведение мирового первенства по пляжному футболу Российский футбольный союз (РФС) утвердил еще в июне.

"Исполком РФС одобрил заявку Москвы на проведение чемпионата мира 2021 года - статусного и самого престижного турнира по этой разновидности игры, - отмечал тогда генеральный секретарь РФС Александр Алаев. - Мы уверены в том, что у нас есть все шансы на победу, сейчас готовим для Международной федерации футбола заявочное досье".

Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2005 года он проходил каждый год, после чего стал проводиться один раз в два года. Турнир 13 раз принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря, сборная России дважды в истории становилась победителем турнира (2011, 2013).

Также на заседании было принято решение, что Китай примет у себя клубный чемпионат мира 2021 года. Заявка от страны была единственной. Клубный чемпионат мира по футболу - соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводится каждый год в декабре.

В прошлом году соревнования прошли в ОАЭ, в финале мадридский "Реал" обыграл "Аль-Айн" со счетом 4:1. В 2019 и 2020 годах турнир состоится в Катаре. Сейчас в нем принимают участие семь клубов. В марте совет ФИФА принял решение о переформатировании турнира, с 2021 года число участников вырастет до 24 команд.