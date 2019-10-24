Газзаев поддержал решение правительства РФ одобрить законопроект о продаже пива на футболе

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший тренер сборной России Валерий Газзаев приветствует решение правительства РФ поддержать законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Об этом Газзаев сообщил ТАСС.

В среду вице-спикер Госдумы, депутат ЛДПР Игорь Лебедев в беседе с ТАСС сообщил о том, что правительство направило положительный отзыв на законопроект в Госдуму. Он отметил, что окончательно закон может быть принят к Новому году.

"Я считаю, что это очень хорошее решение, мне кажется, мы должны создавать все удобства для зрителя, здесь я ничего криминального не вижу, - сказал Газзаев. - Тем более, что сейчас у нас в стране очень комфортабельные и удобные стадионы. Поэтому зритель будет приходить и получать удовольствие не только от игры. Так что я поддерживаю это решение".

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира в России, который проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте РФ. Против такой инициативы традиционно выступает Минздрав.