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ММА

Нурмагомедов не будет устраивать провокаций в адрес Макгрегора в Москве

Ирландский боец в четверг проведет пресс-конференцию в российской столице
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не будет устраивать провокаций во время приезда ирландского бойца Конора Макгрегора в Москву. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

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"Хабиб не в Москве. Мы не планировали и не будем ничего подобного делать", - сказал собеседник агентства.

Макгрегор в четверг проведет пресс-конференцию в Москве. Ранее они с Нурмагомедовым устроили перепалку в социальных сетях. Промоутер Камил Гаджиев позднее заявил ТАСС, что подобное поведение может свидетельствовать о раскрутке реванша между бойцами.

В своем последнем поединке Макгрегор 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил Нурмагомедову. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

Макгрегор в апреле 2018 года в Нью-Йорке напал на автобус с бойцами UFC, в числе которых был Нурмагомедов. Позднее спортсмен был приговорен к исправительным работам и штрафу.

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