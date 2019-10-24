Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Боец Минаков на следующей неделе может получить визу США

Бой россиянина против американца Хави Айялы в США сорвался, так как его документы были отправлены на повторную проверку
Виталий Минаков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виталий Минаков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российский боец Виталий Минаков может уже на следующей неделе получить американскую визу. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Ранее Минаков заявил ТАСС, что его документы были отправлены на повторную проверку. В связи с этим сорвался его бой против американца Хави Айялы на турнире Bellator в США 26 октября.

"Минаков может получить визу уже на следующей неделе. Мы рассчитываем, что он подерется в декабре", - сказал собеседник агентства.

Минаков в феврале проиграл французу Чейку Конго в поединке организации Bellator в Анкасвилле (США, штат Коннектикут) решением судей. В послужном списке 34-летнего россиянина 21 победа (19 досрочно) и одно поражение. Он также является четырехкратным чемпионом мира по самбо.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Летние неолимпийские виды спорта
РФС: чемпионат мира по пляжному футболу будет проведен в России на самом высоком уровне
Турнир 2021 года пройдет в Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС