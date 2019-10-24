"Бруклин" проиграл "Миннесоте" в НБА, несмотря на 50 очков Ирвинга

Самым результативным игроком встречи стал Кайри Ирвинг, который провел свою первую игру за "Бруклин" в НБА, он набрал 50 очков. У "Миннесоты" больше всего очков в активе Карла-Энтони Таунса (36). Таунс и игрок "Бруклина" Торин Принс сделали дабл-дабл, Таунс к 36 очкам прибавил 14 подборов, у Принса 15 очков и 11 подборов.

Также в ночь со среды на четверг "Филадельфия" дома обыграла "Бостон" (107:93), больше всего очков набрал игрок "Бостона" Гордон Хэйворд (25), у баскетболиста "Филадельфии" Бена Симмонса - 24. Игроки "Филадельфии" Джоэл Эмбиид и Тобиас Харрис сделал дабл-дабл, Эмбиид набрал 15 очков и сделал 13 подборов, Харрис - 15 очков и 15 подборов. У "Бостона" дабл-дабл сделал Джейсон Тэйтум (21 очко + 10 передач).

В других матчах дня "Детройт" на выезде переиграл "Индиану" (119:110), "Орландо" дома победил "Кливленд" (94:85), "Шарлотт" на своем паркете оказался сильнее "Чикаго" (126:125), "Майами" дома победил "Мемфис" (120:101), "Даллас" на своем паркете оказался сильнее "Вашингтона" (108:100), "Сан-Антонио" дома победил "Нью-Йорк Никс" (120:111), "Юта" на своем паркете оказалась сильнее "Оклахомы" (100:95), "Денвер" на выезде победил "Портленд" (108:100), "Финикс" дома обыграл "Сакраменто" (124:95).

Ирвинг перешел в "Бруклин" из "Бостона" в июле, в 2011 году он был выбран под первым номером драфта НБА "Кливлендом", в 2016 году в составе клуба Ирвинг стал чемпионом НБА. Ирвинг шесть раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА. В составе сборной США он стал чемпионом мира в 2014 году и олимпийским чемпионом 2016 года.