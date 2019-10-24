Главной площадкой чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года будут "Лужники"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Основная площадка чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года будет располагаться на территории спортивного комплекса "Лужники". Об этом ТАСС рассказал член комитета по разновидностям футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

В четверг совет Международной федерации футбола (ФИФА) вынес решение о том, что турнир пройдет в Москве.

"Основная площадка - "Лужники", и пока мы ориентируемся на нее. Есть ряд вопросов с вместимостью стадиона, который должен быть больше, чем в прошлый раз. Тогда он был на 3 тысячи мест, а сейчас должен быть на 5 тысяч, и, скорее всего, придется искать вторую площадку, которая будет не рядом с фуникулером, а ближе к Фрунзенской набережной. Мы рассматриваем несколько других площадок, но пока это только наши предположения", - сказал Анохин.

Москва принимала отборочный турнир чемпионата мира по пляжному футболу в 2019 году. Соревнования прошли с 19 по 27 июля на стадионе, расположенном на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники". Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.