РФС: чемпионат мира по пляжному футболу будет проведен в России на самом высоком уровне

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россия проведет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года на самом высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал член комитета по разновидностям футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

В четверг совет Международной федерации футбола (ФИФА) вынес решение о том, что чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в Москве. За право проведения чемпионата мира с Россией боролись Чили и Сальвадор.

"Я уверен, что мы проведем турнир на самом высоком уровне, и у нас есть главная задача достойно выступить на этом турнире. Я верил в выбор нас даже больше, чем кто-то, и мне очень приятно, что Россия примет такой турнир. Безусловно, мероприятия по пляжному футболу, которые проходили в Москве, оставили огромный след в развитии пляжного футбола в России и во всем мире. Можно вспомнить турниры на Поклонной горе, отборочный турнир чемпионата мира в "Лужниках", - сказал Анохин.

Анохин рассказал, как ФИФА будет контролировать подготовку соревнований. "Чемпионат мира проходит под эгидой ФИФА, она полностью контролирует подготовку к турниру. Все те процедуры, которые были на чемпионате мира по футболу 2018 года, будут проведены и при подготовке к нашему турниру", - подчеркнул он.

Москва принимала отборочный турнир чемпионата мира по пляжному футболу в 2019 году. Соревнования прошли с 19 по 27 июля на стадионе, расположенном на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники". Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.