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НБА

Матч всех звезд НБА 2023 года пройдет в Солт-Лейк-Сити

Мероприятия пройдут на домашней арене клуба "Юта"

ТАСС, 24 октября. Солт-Лейк-Сити (штат Юта) примет 72-й Матч всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Матч всех звезд пройдет на домашней арене клуба НБА "Юта" 19 февраля, программа мероприятий начнется 17 февраля. Предыдущий раз Солт-Лейк-Сити принимал Матч всех звезд НБА в 1993 году.

"Возвращение Матча всех звезд НБА в Солт-Лейк-Сити - это большая честь и возможность для нас вновь принять одно из крупнейших событий в мире баскетбола, - заявила владелец "Юты" Гэйл Миллер. - Мы с нетерпением ждем возможности подарить незабываемые впечатления новому поколению болельщиков НБА в месте, которое любит баскетбол".

"Солт-Лейк-Сити известен не только своими славными баскетбольными традициями, но и как место проведения крупномасштабных спортивных мероприятий и соревнований мирового уровня, - заявил комиссионер НБА Адам Сильвер. - Я хочу поблагодарить семью Миллер и "Юту" за их желание участвовать в проведении Матча всех звезд и разработке программы мероприятия, которая оставит положительное наследие".

Матч всех звезд НБА 2020 года пройдет 16 февраля в Чикаго (штат Иллинойс) на домашней арене одноименного клуба. В 2021 году мероприятие примет Индианаполис (штат Индиана), в 2022-м - Кливленд (штат Огайо).

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