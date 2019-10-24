Лихачев: домашний ЧМ по пляжному футболу продлит карьеры опытных российских игроков

В четверг совет Международной федерации футбола (ФИФА) вынес решение о том, что чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в Москве. За право проведения чемпионата мира с Россией боролись Чили и Сальвадор.

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Домашний чемпионат мира по пляжному футболу станет сильной мотивацией для возрастных игроков сборной России остаться в профессиональном спорте. Об этом ТАСС сказал главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.

"Прежде всего хотел сказать, что это большая радость для страны, для нашего футбола, что чемпионат мира пройдет у нас. Что касается состава национальной команды, то сейчас сложно загадывать, кто выступит на домашнем чемпионате мира. У нас много достаточно возрастных футболистов, но их профессионализм и мотивация будут на самом высоком уровне. Многие наверняка захотят продолжать карьеру и поиграть на домашнем чемпионате мира", - сказал Лихачев.

"Победим ли мы? Не стал бы делать такие громкие заявления, уровень пляжного футбола, конкуренция в нем высоки, но мы, естественное, постараемся сделать все возможное. Мы и сейчас остаемся в числе лидеров мирового пляжного футбола и ставим цель удержаться на высоком уровне, хотя с каждым годом это делать все сложнее. Но для такой страны, как Россия, это знаковое событие, мы должны ставить самые высокие задачи", - добавил он.

В следующем месяце сборная России выступит на чемпионате мира, который примет Парагвай. Сборная России дважды в истории становилась победителем турнира (2011, 2013).

Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2005 года он проходил каждый год, после чего стал проводиться один раз в два года. Турнир 13 раз принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова.