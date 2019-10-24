Лихачев: домашний ЧМ по пляжному футболу продлит карьеры опытных российских игроков

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Домашний чемпионат мира по пляжному футболу станет сильной мотивацией для возрастных игроков сборной России остаться в профессиональном спорте. Об этом ТАСС сказал главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.
В четверг совет Международной федерации футбола (ФИФА) вынес решение о том, что чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в Москве. За право проведения чемпионата мира с Россией боролись Чили и Сальвадор.
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"Прежде всего хотел сказать, что это большая радость для страны, для нашего футбола, что чемпионат мира пройдет у нас. Что касается состава национальной команды, то сейчас сложно загадывать, кто выступит на домашнем чемпионате мира. У нас много достаточно возрастных футболистов, но их профессионализм и мотивация будут на самом высоком уровне. Многие наверняка захотят продолжать карьеру и поиграть на домашнем чемпионате мира", - сказал Лихачев.
"Победим ли мы? Не стал бы делать такие громкие заявления, уровень пляжного футбола, конкуренция в нем высоки, но мы, естественное, постараемся сделать все возможное. Мы и сейчас остаемся в числе лидеров мирового пляжного футбола и ставим цель удержаться на высоком уровне, хотя с каждым годом это делать все сложнее. Но для такой страны, как Россия, это знаковое событие, мы должны ставить самые высокие задачи", - добавил он.
В следующем месяце сборная России выступит на чемпионате мира, который примет Парагвай. Сборная России дважды в истории становилась победителем турнира (2011, 2013).
Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2005 года он проходил каждый год, после чего стал проводиться один раз в два года. Турнир 13 раз принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова.