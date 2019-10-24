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Мировой футбол

ФИФА приняла ограничения по аренде игроков и агентской комиссии за трансфер

Также международная федерация приняла решение вложить $1 млрд в женский футбол

ТАСС, 24 октября. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял пакет реформ по ограничениям аренды игроков и агентским комиссиям. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Заседание совета прошло в четверг в китайском Шанхае. По новым правилам, в сезоне-2020/21 клубу будет разрешено отдать и взять в аренду не более восьми игроков в возрасте 22 лет и старше при подписании арендных соглашений с клубами из других стран. К сезону-2022/23 число возможных аренд сократится до шести человек, при этом два клуба не смогут отдать в аренду друг другу более трех футболистов, равно как и взять в аренду более чем трех игроков.

Помимо арендных ограничений, также был установлен потолок агентской комиссии (10% от трансферной стоимости агентам, представляющим клуб, который продает игрока, по 3% от вознаграждения игроков представителям игрока и клуба, покупающего игрока).

Также на заседании совета была озвучена схема определения места проведения мужского чемпионата мира 2030 года: подача заявок начнется во второй четверти 2022 года, хозяин будет выбран на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году. Кроме того, совет ФИФА принял решение вложить $1 млрд в женский футбол в течение четырехлетнего цикла (с 2019 по 2022 год). 71-й конгресс ФИФА пройдет в Токио в мае 2021 года.

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Мировой футбол
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