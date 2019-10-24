"Локомотив" поддерживает возвращение пива на футбольные стадионы

В среду стало известно, что правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, который предполагает снятие запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Окончательная версия закона может быть принята к Новому году.

"Вижу как минимум два явных плюса: мы увеличим посещаемость и увеличим коммерческие доходы, что принципиально важно", - сказал Кикнадзе.

Собеседник агентства отметил, что просчитать коммерческую выгоду от продажи пива на стадионе можно будет только после принятия закона. "В частности, один из его вариантов предполагает продажу пива только в подтрубинных помещениях, в то время как во всем мире уже существует сервис, позволяющий доставить заказ прямо к месту на трибуне", - отметил гендиректор "Локомотива".

Запрет на продажу пива на спортивных объектах существует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения в прошлом году чемпионата мира по футболу. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте РФ. Против такой инициативы традиционно выступает Минздрав.