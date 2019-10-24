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Футбол в России

"Локомотив" поддерживает возвращение пива на футбольные стадионы

Гендиректор московского клуба Василий Кикнадзе отметил, что просчитать коммерческую выгоду от продажи пива на аренах можно будет только после принятия закона
Генеральный директор ФК "Локомотив" Василий Кикнадзе Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Генеральный директор ФК "Локомотив" Василий Кикнадзе
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Московский "Локомотив" поддерживает инициативу возобновить продажу пива на футбольных стадионах. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

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В среду стало известно, что правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, который предполагает снятие запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Окончательная версия закона может быть принята к Новому году.

"Вижу как минимум два явных плюса: мы увеличим посещаемость и увеличим коммерческие доходы, что принципиально важно", - сказал Кикнадзе.

Собеседник агентства отметил, что просчитать коммерческую выгоду от продажи пива на стадионе можно будет только после принятия закона. "В частности, один из его вариантов предполагает продажу пива только в подтрубинных помещениях, в то время как во всем мире уже существует сервис, позволяющий доставить заказ прямо к месту на трибуне", - отметил гендиректор "Локомотива". 

Запрет на продажу пива на спортивных объектах существует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения в прошлом году чемпионата мира по футболу. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте РФ. Против такой инициативы традиционно выступает Минздрав.

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