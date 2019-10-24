Гендиректор "Крыльев Советов" считает, что в России умеют разумно пить пиво на стадионах

В среду правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, который предполагает снятие запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Окончательная версия закона может быть принята к Новому году.

"Это положительное решение на мой взгляд. Прошедший чемпионат мира показал, что люди у нас умеют разумно пить, и многое в этом отношении было искусственно надумано, - сказал Шашков. - У нас в России созданы прекрасные условия, построены современные стадионы. В Самаре есть шикарный бренд, мы продаем безалкогольное пиво этого производителя на стадионе и планируем продолжать наше сотрудничество и дальше".

Продажа пива на спортивных объектах была запрещена в январе 2005 года. Действие закона не распространялось на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Отмену запрета поддержали в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте РФ, против отмены запрета - Минздрав РФ.