Федерация художественной гимнастики РФ намерена развивать вид спорта среди мужчин

ТАСС, 24 октября. Исполком Всероссийской федерации художественной гимнастики принял решение создать рабочую группу по разработке изменений в специальном порядке спортивной подготовки по художественной гимнастике для мужчин. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В состав рабочей группы войдут Александр Буклов (председатель), а также Наталья Липковская, Ольга Цыганкова и Раиса Терехина.

Основной задачей рабочей группы будет "подготовка изменений в федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта "художественная гимнастика" в части установления специального порядка подготовки по художественной гимнастики для лиц мужского пола".

Также по решению исполкома Буклов назначен старшим тренером по художественной гимнастике для мужчин. Оба решения были приняты единогласно.