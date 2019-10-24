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Летние олимпийские виды спорта

Федерация художественной гимнастики РФ намерена развивать вид спорта среди мужчин

Для этого в организации была создана специальная рабочая группа

ТАСС, 24 октября. Исполком Всероссийской федерации художественной гимнастики принял решение создать рабочую группу по разработке изменений в специальном порядке спортивной подготовки по художественной гимнастике для мужчин. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В состав рабочей группы войдут Александр Буклов (председатель), а также Наталья Липковская, Ольга Цыганкова и Раиса Терехина.

Основной задачей рабочей группы будет "подготовка изменений в федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта "художественная гимнастика" в части установления специального порядка подготовки по художественной гимнастики для лиц мужского пола".

Также по решению исполкома Буклов назначен старшим тренером по художественной гимнастике для мужчин. Оба решения были приняты единогласно.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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