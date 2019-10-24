ФИФА снова поверила в "Лужники". Москва в 2021 году примет ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россия получила право принять чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году. Соответствующее решение было принято на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА), которое прошло в Шанхае. Помимо России на проведение 21-го в истории мирового первенства также претендовали Чили и Сальвадор. Решение о том, что страна будет бороться за право принять турнир было принято исполкомом Российского футбольного союза (РФС). Уже тогда шансы на победу российской заявки с местом проведения матчей в Москве оценивались как высокие. Правоту оценки положения дел в четверг после завершения заседания совета ФИФА подтвердил его член, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы 2020 года Алексей Сорокин. "Был представлен отчет, он делается через анализ рисков. Мы представляем наименьшие риски и наибольший бюджет, наибольшие преимущества для ФИФА, - отметил он. - Поэтому классического тайного голосования не было - можно считать, что мы победили с приличным отрывом".

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Член комитета по разновидностям футбола РФС Сергей Анохин отметил, что у Москвы, которая будет принимать матчи чемпионата мира, есть опыт проведения соревнований по пляжному футболу. Последним из них является отборочный турнир чемпионата мира по пляжному футболу, прошедший с 19 по 27 июля 2019 года на стадионе, расположенном на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники". "Я уверен, что мы проведем турнир на самом высоком уровне, и у нас есть главная задача - достойно выступить на этом турнире. Безусловно, мероприятия по пляжному футболу, которые проходили в Москве, оставили огромный след в развитии пляжного футбола в России и во всем мире - можно вспомнить турниры на Поклонной горе (этапы Евролиги - прим. ТАСС), отборочный турнир чемпионата мира в "Лужниках", - сказал он. Именно спорткомплекс "Лужники", главная арена которого прошлым летом приняла семь матчей чемпионата мира по футболу (в том числе матч открытия и финал), в 2021 году станет местом проведения игр мирового первенства по пляжному футболу. При этом, по словам Анохина, на данный момент есть ряд вопросов с вместимостью стадиона, который должен быть больше, чем это было раньше. "Тогда он [стадион] был на 3 тысячи мест, а сейчас должен быть на 5 тысяч, и, скорее всего, придется искать вторую площадку, которая будет не рядом с фуникулером, а ближе к Фрунзенской набережной, - сказал представитель РФС. - Мы рассматриваем несколько других площадок, но пока это только наши предположения". Сорокин в свою очередь отметил, что расширения географии, подобно той, что есть во время чемпионатов мира и Европы по футболу, не планируется. "Турниры по пляжному футболу обычно проводятся в одном месте, географию расширять нет смысла. Все это можно сделать компактно в пределах одного комплекса", - заявил член совета ФИФА. Футбол мирового уровня прописался в России Умение проводить крупные футбольные турниры на высоком уровне Россия продемонстрировала в 2017 и 2018 годах, поочередно успешно организовав Кубок конфедераций и чемпионат мира. Этот год можно назвать "разгрузочным", потому что в 2020-м и 2021-м страну в лице Санкт-Петербурга ждут еще два крупных события - следующим летом на "Газпром-Арене" пройдут четыре матча чемпионата Европы 2020 года, а годом позже домашний стадион "Зенита" примет финал Лиги чемпионов. Теперь к этому внушительному списку добавился еще и чемпионат мира по пляжному футболу.

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"Это решение стало свидетельством высокого доверия со стороны ФИФА к организации спортивных мероприятий в нашей стране, - отметила вице-премьер РФ Ольга Голодец. - Чемпионат развивает традицию больших международных футбольных событий, которая началась с чемпионата мира по футболу и продолжится чемпионатом Европы в следующем году". По ее мнению, проведение чемпионата мира по пляжному футболу должно поспособствовать привлечению в Россию новых туристов. "Отрадно, что одной из самых сильных сборных мира остаются игроки российской команды, - отметила вице-премьер РФ. - Уверена, выступление нашей и других команд вызовет огромный интерес, станет настоящим праздником для болельщиков. Чемпионат привлечет новых туристов в нашу страну и поможет дальнейшей популяризации футбола". Сборная России поборется за победу на домашнем ЧМ Сборная России в начале десятилетия дважды выиграла чемпионат мира. После завоевания титулов в 2011 и 2013 годах на турнирах в Италии и Таити произошел спад. В Португалии в 2015-м национальная команда стала третьей, а мировое первенство 2017 года россияне пропустили, неудачно выступив в отборочном турнире. Главный тренер национальной команды Михаил Лихачев назвал большой радостью для страны проведение чемпионата мира в России. "Что касается состава национальной команды, то сейчас сложно загадывать, кто выступит на домашнем чемпионате мира, - сказал он. - У нас много достаточно возрастных футболистов, но их профессионализм и мотивация будут на самом высоком уровне. Многие наверняка захотят продолжать карьеру и поиграть на домашнем чемпионате мира".

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Специалист подчеркнул, что перед сборной России будут ставиться самые высокие задачи. "Победим ли мы? Не стал бы делать такие громкие заявления, уровень пляжного футбола, конкуренция в нем высоки, но мы, естественное, постараемся сделать все возможное. Мы и сейчас остаемся в числе лидеров мирового пляжного футбола и ставим цель удержаться на высоком уровне, хотя с каждым годом это делать все сложнее ", - добавил он. Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2005 года он проходил каждый год, после чего стал проводиться один раз в два года. Турнир 13 раз принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря, сборная России в группе C сыграет против команд Сенегала (22 ноября), ОАЭ (24 ноября) и Белоруссии (26 ноября). Другие решения ФИФА Также на совете было принято еще несколько важных решений. Было утверждено решение о проведении клубного чемпионата мира 2021 года в Китае, чья заявка была единственной. Турнир пройдет в июне-июле 2021 года. Список стадионов, на которых пройдут матчи, будет совместно утвержден ФИФА и Китайской футбольной ассоциацией. Кроме того, стало известно, что чемпионат мира для игроков в возрасте до 17 лет пройдет в Перу, а мировое первенство для игроков не старше 20 лет - в Индонезии. Были определены сроки подачи заявок от претендентов на право принять чемпионат мира 2030 года. Их прием должен начаться во втором квартале 2022 года, а выборы хозяина или хозяев турнира планируется провести на 74-м конгрессе организации в 2024 году.

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