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ММА

Боец ММА Макгрегор рассказал, что подарил Путину первую бутылку своего виски

Ирландец отметил, что был вынужден проверить ту бутылку через службу безопасности президента
Конор Макгрегор Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Конор Макгрегор
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор первую бутылку виски собственного производства подарил президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

Макгрегор открыл бизнес по производству виски в 2017 году. Президент России встречался со спортсменом во время финала чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве на стадионе "Лужники".

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"Немногие знают, но первую бутылку своего виски я презентовал президенту России Владимиру Путину. Я был вынужден проверить ту бутылку через службу безопасности президента, потому что они шуток не шутят. Я еще не успел спросить у него, понравилось ему или нет", - сказал Макгрегор.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), он провел 25 поединков в ММА, одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно выиграл два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

В своем последнем поединке Макгрегор 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

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Путин, Владимир ВладимировичММА
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