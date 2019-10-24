Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом

Ирландец заявил, что россиянин боится проводить бой с американцем Тони Фергюсоном
Конор Макгрегор Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Конор Макгрегор
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ирландец Конор Макгрегор считает трусом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

На эту тему
Конор Макгрегор проведет бой в UFC 18 января

"Он чуть не умер, пока стал чемпионом. Он очень боится боя с Тони Фергюсоном, он вообще многого боится. Типичный трус", - сказал Макгрегор. 

Ранее Макгрегор с Нурмагомедовым устроили перепалку в социальных сетях. В своем последнем поединке Макгрегор 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил Нурмагомедову. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

Макгрегор в апреле 2018 года в Нью-Йорке напал на автобус с бойцами UFC, в числе которых был Нурмагомедов. Позднее спортсмен был приговорен к исправительным работам и штрафу.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Олимпиада-2020 в Токио
Власти Токио предлагают начать марафон на Играх-2020 ночью из-за жары
Ранее Международный олимпийский комитет объявил о плане переноса соревнований по спортивной ходьбе и марафонских дисциплин в Саппоро
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС