Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ирландец Конор Макгрегор считает трусом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

"Он чуть не умер, пока стал чемпионом. Он очень боится боя с Тони Фергюсоном, он вообще многого боится. Типичный трус", - сказал Макгрегор.

Ранее Макгрегор с Нурмагомедовым устроили перепалку в социальных сетях. В своем последнем поединке Макгрегор 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил Нурмагомедову. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

Макгрегор в апреле 2018 года в Нью-Йорке напал на автобус с бойцами UFC, в числе которых был Нурмагомедов. Позднее спортсмен был приговорен к исправительным работам и штрафу.