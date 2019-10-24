Пляж наш! В России впервые в истории пройдет пляжный чемпионат мира по футболу

Пляжный футбол на данный момент является одним из самых стремительно развивающихся видов спорта: более 170 стран со всех уголков планеты играют в него и транслируют по телевидению. Зрителей привлекает простота правил, а также эффектные действия футболистов.

Obrigado Jorginho!



A serial competitor at the #BeachSoccerWC, the Brazilian played his last game on sand in a friendly against Japan, with @10Ronaldinho by his side pic.twitter.com/g6t6lMZBkz — FIFA.com (@FIFAcom) January 28, 2019

Песок вынуждает игроков использовать красивые технические приемы. Из-за его особенности невозможно долго перекатывать мяч низом, поэтому большинство команд стараются играть верхом. Игроки часто чеканят мяч в воздухе и исполняют акробатические трюки, с помощью которых забивают голы. Одним из самых распространенных и эффективных ударов является удар через себя в падении. Размеры игрового поля (28 на 37 метров) позволяют забивать практически из любого положения, каждый удар является опасным. Даже голкипер может отличиться, выполняя удар от ворот. Зрителям нравится обилие опасных моментов и голов в этом виде спорта. Первое официальное соревнование по пляжному футболу прошло в 1992 году в Лос-Анджелесе. Через год в соревнованиях, проходивших на пляже в Майами, принимали участие команды из США, Бразилии, Аргентины и Италии. А в 1994 году пляжный футбол впервые стал транслироваться по телевидению. Дебютный чемпионат мира состоялся в 1995 году на пляже Копакабаны в Рио-де-Жанейро. По 1997 год в турнире принимали участие восемь сборных. В 1998 году соревнование расширилось до десяти команд, а с 1999 по 2001 — до 12. Однако в 2002 и 2003 годах в мировом первенстве снова принимали участие восемь сборных. В 2004 и 2005 годах чемпионат мира расширился до 12 участников, а с 2006 года в турнире соревнуются 16 сборных из шести разных конфедераций.

Организацией и проведением первых чемпионатов мира занималась Beach Soccer Worldwide (BSW), имеющая штаб-квартиру в Испании и ставящая перед собой цель популяризации данного вида спорта в мире. С 2005 года, после создания нового подразделения со штаб-квартирой в Барселоне в структуре ФИФА, занимающегося проблемами пляжного футбола, турнир стал проводиться под эгидой ФИФА. С этого же момента начала расширяться география проведения соревнований. Первые 13 турниров (до 2007 года) принимала Бразилия, в 2008 году чемпионат мира прошел во Франции. С тех пор Бразилия не была хозяйкой мундиаля.

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Популярность и интерес к пляжному футболу по всему миру стали стремительно расти благодаря звездам мирового футбола, которые на закате своей карьеры выступали в международных соревнованиях. В разное время за свои сборные по пляжному футболу играли француз Эрик Кантона, чемпион мира 1994 года бразилец Ромарио, а также его соотечественники Зико и Жуниор. Звездные имена привлекали на стадионы не только болельщиков, но и спонсоров, что позволило в кратчайшие сроки развить вид спорта в разных уголках планеты. ​Москва снова столица футбола Российская заявка на проведение чемпионата мира 2019 года, по словам члена ФИФА Алексея Сорокина, победила с приличным отрывом. Все гарантии Россия предоставила еще на заявочной стадии, дополнительных на данный момент не требуется. Заявку на проведение мирового первенства по пляжному футболу Российский футбольный союз (РФС) утвердил еще в июне. "Мы представляем наименьшие риски и наибольший бюджет, наибольшие преимущества для ФИФА", — отметил Сорокин.

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На решение ФИФА повлиял и успешный регулярный опыт проведения менее значимых турниров по пляжному футболу в России. В 2005 и 2012 годах Москва была хозяйкой Кубка Европы по пляжному футболу, в 2010 году в столице прошел первый этап Евролиги, в 2011-м – Суперфинал Евролиги, в 2012-м — европейская квалификация к чемпионату мира — 2013 на Таити. Спустя год Москва принимала заключительный перед Суперфиналом этап Евролиги. Ежегодно в российской столице проходят этапы Евролиги, а летом нынешнего года Москва снова принимала квалификационный турнир на чемпионат мира 2019 года в Парагвае. Решение ФИФА обусловлено и высоким уровнем организации чемпионата мира по футболу 2018 года. Организации понравилось проводить турниры в России, а ее президент Джанни Инфантино неоднократно подчеркивал, что то мировое первенство было лучшим в истории. Чемпионат мира по пляжному футболу проходит под эгидой ФИФА, она полностью контролирует подготовку к турниру. Все те процедуры, которые были на чемпионате мира по футболу 2018 года, будут проведены и здесь.

На эту тему Голодец уверена, что ЧМ по пляжному футболу в Москве пройдет на самом высоком уровне

Главной площадкой будут "Лужники". Турниры по пляжному футболу обычно проводятся в одном месте, возможность компактно разместить несколько игровых площадок на территории спорткомплекса является большим преимуществом. На квалификационном турнире к чемпионату мира 2019 года в "Лужниках" вместимость стадиона составляла три тысячи мест. Для проведения матчей турнира требуется площадка минимум на пять тысяч мест, но проблем с этим не возникнет. "Это решение стало свидетельством высокого доверия со стороны ФИФА к организации спортивных мероприятий в нашей стране. Москва сможет провести чемпионат мира по пляжному футболу на самом высоком уровне, сегодня российская столица обладает самой современной и удобной спортивной инфраструктурой. В последнее время во всем мире набирают популярность новые виды спорта, доступные и демократичные. Среди них, безусловно, и пляжный футбол, который собирает большое число поклонников", — сказала ТАСС вице-премьер РФ Ольга Голодец. "Я уверен, что мы проведем турнир на самом высоком уровне. Я верил в выбор нас даже больше, чем кто-то, и мне очень приятно, что Россия примет такой турнир. Безусловно, мероприятия по пляжному футболу, которые проходили в Москве, оставили огромный след в развитии пляжного футбола в России и во всем мире", — отметил в беседе с ТАСС член комитета по разновидностям футбола РФС Сергей Анохин. Сборная России — одна из лучших команд Первое выступление сборной России на соревнованиях по пляжному футболу состоялось в 1995 году, когда команда приехала на чемпионат Европы во главе с известными футболистами Вагизом Хидиятуллиным, Вячеславом Чановым и Андреем Якубиком. Несмотря на 5-е место на дебютном турнире, Министерство спорта РФ не поддержало идею наличия сборной по пляжному футболу. В 1996 году российская команда дебютировала на чемпионате мира, где не смогла выйти из группы.

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На протяжении следующих девяти лет пляжного футбола в России не существовало. В 2005 году шестикратный чемпион России по футболу Николай Писарев предложил Виталию Мутко (на тот момент президенту РФС) создать сборную заново, призвав в нее звезд большого футбола. Мутко согласился, и в 2005 году россияне начали выступать в официальных соревнованиях, но в первый год не смогли пробиться на чемпионат Европы. Тогда за сборную России играли такие известные футболисты, как Александр Мостовой, Валерий Карпин, Юрий Никифоров, Сергей Кирьяков. После этого в России появился внутренний чемпионат по пляжному футболу, в нашу страну начали приезжать даже некоторые легионеры из Бразилии. В 2007 году сборная России сумела квалифицироваться на чемпионат мира, но не смогла преодолеть барьер группового этапа. Уже тогда за национальную команду выступал один из лидеров нынешней сборной Дмитрий Шишин. В двух следующих мировых первенствах сборная России вылетала в 1/4 финала. В 2010 году сборная России впервые выиграла Кубок Европы и завоевала путевку на чемпионат — 2011. перед мировым первенством в состав команды был привлечен шестикратный чемпион России по футболу, известный вратарь "Спартака" и сборной России Александр Филимонов. Он составил пару одному из лучших голкиперов мира Андрею Бухлицкому. Сборная России сенсационно для многих завоевала золотые медали турнира, в финале обыграв бразильцев. Спустя два года россиянам уже без Филимонова удалось повторить успех, тогда в финале были обыграны грозные испанцы.