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ЧМ-2022 по футболу

СМИ: Английская премьер-лига хочет отказаться от зимнего перерыва в связи с ЧМ-2022

Сезон-2022/23 планируется начать на неделю раньше обычного, а закончить - на неделю позже

ТАСС, 24 октября. Английская премьер-лига намерена отказаться в сезоне-2022/23 от зимнего перерыва в чемпионате в связи с проведением в Катаре мирового первенства, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Впервые зимняя пауза в чемпионате Англии будет применена в нынешнем сезоне, команды будут отдыхать две недели в феврале. Старт сезона-2022/23 планируется дать на неделю раньше обычного, а закончить - на неделю позже. После завершения мирового первенства, когда почти все европейские чемпионаты уходят на рождественские праздники, английские клубы проведут сразу несколько игр. О данных предложениях руководство Английской премьер-лиги проинформировало клубы, которые позитивно отнеслись к подобным переменам в год чемпионата мира.

Планируемый график проведения сезона-2022/23 в Англии будет обсужден, по данным издания, на ноябрьской встрече акционеров клубов.

Решение о проведении ЧМ-2022 в Катаре было принято исполкомом Международной федерации футбола (ФИФА) в декабре 2010 года. В связи с жарким климатом в Катаре мировое первенство пройдет в конце года, а не летом как обычно.

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