Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2020 в Токио

Колобков провел рабочую встречу с президентом Федерации велосипедного спорта России

Стороны обсудили вопросы подготовки российских спортсменов к Олимпиаде в Токио
Описание
© Пресс-служба Министерства спорта РФ

ТАСС, 24 октября. Министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с президентом Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеславом Екимовым. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

На завершившемся чемпионате Европы по велоспорту на треке сборная России заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав шесть медалей - три золотые, две серебряные и одну бронзовую.

"На недавно завершившемся чемпионате Европы по велоспорту на треке наша сборная хорошо выступила, особенно, конечно, Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, уже который год радующие нас своими победами на международном уровне. Надеюсь, что вся российская команда продуктивно подготовиться к Олимпиаде в Токио и сможет показать достойный результат", - отметил Колобков.

"Я думаю, мы на правильном пути, - заявил Екимов. - Мы знаем, сколько нужно заработать квот по всем четырем направлениям (треку, шоссе, маунтинбайку, BMX). В шоссе период зарабатывания квот закончился, у других продолжается. К концу апреля следующего года закрываются последние квоты в BMX, сейчас мы определили конечный этап подготовки, а также где именно команда будет находиться перед вылетом в Токио, все проходит в рабочем порядке".

На данный момент сборная России завоевала три олимпийские квоты в мужской шоссейной велогонке и одну в женской, а также одну квоту в гонке с раздельным стартом.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
Реклама на ТАСС
Еврокубки
Баскетболист УНИКСа Макколлум признан лучшим игроком четвертого тура Еврокубка
Игрок показал лучший результат в текущем сезоне, набрав в матче против испанского "Ховентуда" 32 очка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС