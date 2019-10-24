ТАСС, 24 октября. Министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с президентом Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеславом Екимовым. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

На завершившемся чемпионате Европы по велоспорту на треке сборная России заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав шесть медалей - три золотые, две серебряные и одну бронзовую.

"На недавно завершившемся чемпионате Европы по велоспорту на треке наша сборная хорошо выступила, особенно, конечно, Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, уже который год радующие нас своими победами на международном уровне. Надеюсь, что вся российская команда продуктивно подготовиться к Олимпиаде в Токио и сможет показать достойный результат", - отметил Колобков.

"Я думаю, мы на правильном пути, - заявил Екимов. - Мы знаем, сколько нужно заработать квот по всем четырем направлениям (треку, шоссе, маунтинбайку, BMX). В шоссе период зарабатывания квот закончился, у других продолжается. К концу апреля следующего года закрываются последние квоты в BMX, сейчас мы определили конечный этап подготовки, а также где именно команда будет находиться перед вылетом в Токио, все проходит в рабочем порядке".

На данный момент сборная России завоевала три олимпийские квоты в мужской шоссейной велогонке и одну в женской, а также одну квоту в гонке с раздельным стартом.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.