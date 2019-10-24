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Летние неолимпийские виды спорта

Дюков поблагодарил совет ФИФА за выбор России местом проведения ЧМ по пляжному футболу

Турнир пройдет в Москве в 2021 году
Глава РФС Александр Дюков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 24 октября. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поблагодарил от лица организации совет Международной федерации футбола (ФИФА) за выбор России в качестве хозяина чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в 2021 году. Комментарий Дюкова приводит пресс-служба РФС.

В четверг на заседании совета ФИФА, которое прошло в Шанхае, было объявлено о проведении финального турнира чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Помимо России на проведение 21-го чемпионата мира также претендовали Чили и Сальвадор.

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"Мы очень рады, что Россия получила право провести главный турнир самых престижных международных соревнований по пляжному футболу, благодарим совет ФИФА, который сделал такой выбор. - заявил Дюков. - Летом Москва на высочайшем уровне, который отметило все футбольное сообщество, провела европейские отборочные соревнования к чемпионату мира в Парагвае. РФС активно работает для того, чтобы в России проходили крупные международные турниры, чтобы наша страна оставалась одним из центров футбольного мира, одна из наших задач - развивать все разновидности футбола, и пляжный футбол, который в России любят, в их числе. Наша национальная сборная дважды выигрывала чемпионат мира, очень надеюсь, что в конце ноября команда сможет повторить свой успех на турнире в Парагвае".

Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2005 года он проходил каждый год, после чего стал проводиться один раз в два года. Турнир 13 раз принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря, сборная России в группе C сыграет против команд Сенегала (22 ноября), ОАЭ (24 ноября) и Белоруссии (26 ноября).

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Летние неолимпийские виды спорта
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