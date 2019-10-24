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ММА

Отец Нурмагомедова пообещал Макгрегору повторное избиение в случае боя-реванша

Ранее ирландец назвал российского спортсмена трусом
Абдулманап Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Абдулманап Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ирландского бойца Конора Макгрегора ждет повторное избиение в случае проведения реванша с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Об этом ТАСС заявил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

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Ранее Макгрегор заявил о желании провести реванш с Нурмагомедовым в Москве.

"Раз он готов, то побьем его в Москве. Это будет не реванш, а второй бой-избиение", - сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов и Макгрегор провели первый поединок 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Победу одержал российский боец. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

Макгрегор провел 25 поединков в ММА, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения. На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.

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