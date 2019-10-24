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Зимние олимпийские виды спорта

В Китае уверены, что Бьорндален поможет вывести биатлон в стране на новый уровень

Восьмикратный олимпийский чемпион вместе с супругой Дарьей Домрачевой будет готовить китайских биатлонистов к Играм-2022

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Назначение восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена на пост тренера китайской сборной стало важны шагом на пути развития биатлона в стране. Об этом ТАСС заявил представитель Ассоциации биатлона Китая Хао Лю.

В середине сентября стало известно, что Бьорндален и его супруга, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, будут готовить китайских биатлонистов к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Биатлонисты Китая никогда не становились олимпийскими призерами.

"В Китае, который принимает Олимпийские игры 2022 года, мы сейчас активно развиваем зимние виды спорта, поэтому рассчитываем на помощь успешных биатлонных стран. Уле-Эйнар очень популярен в биатлонном мире, для решения этой задачи он является отличной кандидатурой. Нам очень повезло, что он согласился на эту работу", - сказал Хао Лю.

"И это только начало. Думаю, в будущем еще больше опытных специалистов смогут быть привлечены к развитию биатлона в Китае. Мы безгранично верим в то, что у китайского биатлона будет светлое будущее", - добавил он.

Собеседник агентства не стал раскрывать условия контракта с норвежцем, однако сообщил, что Бьорндален в Китае будет работать на постоянной основе. "В Китае он находится уже месяц, к работе он приступил сразу после назначения. Он в Китае и работает именно там", - отметил Хао Лю.

"У нас не так много биатлонистов, как в России. Но сейчас, насколько мне известно, многие спортсмены переходят из летних видов в лыжные гонки. Так что биатлон и другие зимние виды спорта в будущем смогут получить еще больше спортсменов. Сейчас их немного, но их хватает, чтобы иметь национальную команду", - добавил он.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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