Скрипачка и горнолыжница Ванесса Мэй не планирует больше участвовать в Олимпийских играх

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Известная скрипачка, композитор и горнолыжница Ванесса Мэй приняла решение отказаться от профессионального спорта из-за высокого травматизма. Об этом она сообщила ТАСС в четверг.

"У меня есть спортивные травмы, например, мне делали операцию на плече, которое я повредила, катаясь на горных лыжах. Думаю, что я продолжу заниматься спортом, но уже без специальной цели", - сказала Мэй. По словам скрипачки, для нее было "огромным опытом и удовольствием" участие в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, где она представляла Таиланд. "Но думаю, что далее это будет любительское катание", - добавила она.

При этом Мэй не исключает, что перейдет на беговые лыжи. "У меня высокая степень выносливости, но я недостаточно "мощная" для горных лыж. Так что в этом смысле беговые лыжи подошли бы мне больше", - отметила она.

Звезда также не намерена участвовать в популярных телешоу, где артисты пробуют себя, например, в фигурном катании. "Меня несколько раз приглашали в такие шоу и даже в проект, где проходят подготовку, как в спецслужбах. Но если я не готова рисковать для своего любимого хобби - горных лыж, то точно не буду рисковать ради телепроекта", - заметила Мэй. "Мой молодой человек умоляет меня пойти учиться танцевать в специализированное шоу. Я подумаю над этим", - призналась она.

Мэй даст концерт в московском "Крокус сити холле" 25 октября.

Скрипачка и композитор Ванесса Мэй получила всемирную известность благодаря своим техно-обработкам классических композиций. В 13 лет она стала самой молодой исполнительницей скрипичных концертов Людвига ван Бетховена и Петра Чайковского, за что была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. На Олимпиаде-2014 скрипачка, выступавшая под фамилией отца Ванакорн, заняла в гигантском слаломе итоговое 67-е место.