Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Скрипачка и горнолыжница Ванесса Мэй не планирует больше участвовать в Олимпийских играх

Мэй выступала на Играх 2014 года в Сочи в гигантском слаломе

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Известная скрипачка, композитор и горнолыжница Ванесса Мэй приняла решение отказаться от профессионального спорта из-за высокого травматизма. Об этом она сообщила ТАСС в четверг.

"У меня есть спортивные травмы, например, мне делали операцию на плече, которое я повредила, катаясь на горных лыжах. Думаю, что я продолжу заниматься спортом, но уже без специальной цели", - сказала Мэй. По словам скрипачки, для нее было "огромным опытом и удовольствием" участие в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, где она представляла Таиланд. "Но думаю, что далее это будет любительское катание", - добавила она.

При этом Мэй не исключает, что перейдет на беговые лыжи. "У меня высокая степень выносливости, но я недостаточно "мощная" для горных лыж. Так что в этом смысле беговые лыжи подошли бы мне больше", - отметила она.

Звезда также не намерена участвовать в популярных телешоу, где артисты пробуют себя, например, в фигурном катании. "Меня несколько раз приглашали в такие шоу и даже в проект, где проходят подготовку, как в спецслужбах. Но если я не готова рисковать для своего любимого хобби - горных лыж, то точно не буду рисковать ради телепроекта", - заметила Мэй. "Мой молодой человек умоляет меня пойти учиться танцевать в специализированное шоу. Я подумаю над этим", - призналась она.

Мэй даст концерт в московском "Крокус сити холле" 25 октября.

Скрипачка и композитор Ванесса Мэй получила всемирную известность благодаря своим техно-обработкам классических композиций. В 13 лет она стала самой молодой исполнительницей скрипичных концертов Людвига ван Бетховена и Петра Чайковского, за что была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. На Олимпиаде-2014 скрипачка, выступавшая под фамилией отца Ванакорн, заняла в гигантском слаломе итоговое 67-е место.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Сборные по хоккею
Ларионов полетит с молодежной сборной России по хоккею на Суперсерию
Соревнования пройдут с 5 по 15 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС