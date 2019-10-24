Решение о количестве хоккейных матчей на "Газпром Арене" будет принято до конца октября

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Решение о количестве хоккейных матчей с участием сборной России и СКА на футбольном стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге будет принято до конца октября. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров СКА и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Ранее Медведев рассказал ТАСС, что на "Газпром Арене" состоятся две хоккейные игры. В конце 2018 года на арене, которая является домашним стадионом "Зенита", прошли два матча. 16 декабря сборная России в рамках Кубка Первого канала обыграла команду Финляндии со счетом 5:0, а 22 декабря СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от ЦСКА (1:4). Эти встречи посетили 71 381 и 67 770 зрителей соответственно.

"Поскольку никаких помех со стороны футбольного календаря нет, то есть идея вместо двух матчей сыграть три, один из которых будет матч сборной. Если сделать так, чтобы зрителей не только на хоккей привлекать, но и на культурно-массовые мероприятия, то можно добиться такой же высокой посещаемости, как в декабре прошлого года, - сказал Медведев. - У нас еще есть время, чтобы взвесить все аргументы, думаю, что до конца октября будет принято решение и начнется соответствующая маркетинговая кампания. Стадион уже доказал, что он будет центром притяжения не только для футбольных болельщиков, здесь каждый элемент имеет огромное значение".

Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 12 по 15 декабря. 17 декабря СКА проведет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с "Северсталью", 19 декабря - с ЦСКА, а 22 декабря - с магнитогорским "Металлургом".