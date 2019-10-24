Ла Лига оспорит решение испанской федерации перенести футбольный матч "Барселона" - "Реал"

ТАСС, 24 октября. Испанская Ла Лига обжалует решение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) перенести матч 10-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Изначально встреча должна была пройти 26 октября, но в среду RFEF приняла решение перенести игру на 18 декабря из-за беспорядков в Каталонии.

В качестве альтернативного варианта Ла Лига предлагает резервный день - 4 декабря, так как на 18 декабря запланированы матчи Кубка Испании. Кроме того, Ла Лига заявляет о возможной потери прибыли от продажи телевизионных прав.

14 октября Верховный суд Испании вынес вердикт по делу каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года, их приговорили к тюремным срокам до 13 лет. После этого в Каталонии начались манифестации сторонников выхода региона из состава Испании, часто акции заканчивались беспорядкам. Участники демонстраций перекрывали трассы, железнодорожные пути, блокировали доступ к аэропорту Барселоны, жгли мусорные контейнеры, разбивали витрины магазинов и кафе. В результате за неделю протестов пострадали почти 600 человек.

"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 19 очков после девяти матчей. "Реал" идет вторым, имея в активе 18 очков после девяти встреч.

В чемпионатах Испании "Реал" и "Барселона" провели 178 матчей, у обоих клубов по 72 победы, еще 34 матча завершились вничью. Всего команды провели между собой 242 матча во всех турнирах, "Барселона" одержала 96 побед, "Реал" выиграл в 95 встречах, еще 51 игра завершилась ничейным результатом. В прошлом сезоне "Барселона" выиграла у "Реала" обе встречи в чемпионате страны (5:1 - дома, 1:0 - в гостях), а также победила мадридский клуб по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка страны (1:1 - дома, 3:0 - в гостях).