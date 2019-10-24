Ларионов полетит с молодежной сборной России по хоккею на Суперсерию

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Советник главы штаба национальной сборной России Игорь Ларионов полетит с молодежной сборной на матчи Суперсерии с командами канадских юниорских лиг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Молодежная сборная России с 5 по 15 ноября проведет по две встречи со сборными Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL). Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Ларионов был назначен советником главы штаба сборной России 10 сентября.

В четверг был объявлен расширенный состав игроков, которые с 29 октября начнут подготовку к матчам Суперсерии: вратари - Данил Исаев ("Локомотив"), Амир Мифтахов ("Барс"), Глеб Носов ("Зауралье"); защитники - Глеб Бабинцев ("Зауралье"), Данил Валитов ("Автомобилист"), Михаил Гордеев ("Сочи"), Никита Зоркин ("СКА-Нева"), Антон Малышев ("Буран"), Степан Островский ("Адмирал"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Сергей Телегин ("Югра"), Игорь Усманов ("Лада"), Петр Ясинский ("Трактор"); нападающие - Родион Амиров ("Салават Юлаев"), Максим Грошев ("Нефтехимик"), Александр Дарьин ("Локо"), Тимур Ибрагимов, Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все - "СКА-Нева"), Лев Комиссаров, Никита Ртищев (оба - ЦСКА), Илья Круглов, Владислав Михайлов (оба - "Динамо" Москва), Павел Ротенберг ("Динамо" Петербург), Егор Степанов ("Челмет"), Максим Соркин ("Звезда"), Захар Шабловский ("Спартак").

В Канаде к сборной присоединятся игроки, выступающие в Северной Америке: защитники Егор Замула ("Калгари Хитмен"), Никита Охотюк ("Оттава 67"), нападающие Егор Афанасьев ("Виндзор Спитфайр"), Никита Александров ("Шарлоттаун Айлендерс"), Дмитрий Завгородний ("Римуски Осеаник"), Руслан Исхаков (Университет Коннектикута), Егор Соколов ("Кейп Бретон Иглз"), Александр Хованов ("Монктон Уайлдкэтс").

Окончательный состав будет назван 2 ноября.