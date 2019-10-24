Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Гендиректор ФК "Зенит" назвал ответный матч в Лиге чемпионов против "Лейпцига" ключевым

В среду клуб из Санкт-Петербурга на выезде потерпел поражение от "Лейпцига" со счетом 1:2
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матч четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига" станет ключевым для российского футбольного клуба "Зенит". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

В среду клуб из Санкт-Петербурга на выезде потерпел поражение от "Лейпцига" (1:2). На гол защитника петербуржцев Ярослава Ракицкого немцы ответили точными ударами Конрада Лаймера и Марселя Забитцера.

"На следующий день после игры эмоции становятся менее яркими, а мыслительные способности более глубокими, - сказал Медведев. - Мы проиграли сильному, мобилизованному сопернику, который неудачно провел несколько матчей перед игрой с нашей командой. Считаю, что "Зенит" очень хорошо провел первый тайм, и статистика, в том числе более детальная, чем та, что публикуется, показывает, что в большинстве элементов игры показатели у "Зенита" были лучше".

На эту тему
Пропустили Португалию вперед. "Зенит" проиграл на выезде "Лейпцигу" в Лиге чемпионов

"Внешне это выглядело так, что кроме первого удара, который Михаил Кержаков с помощью перекладины перевел на угловой, особо острых моментов "Лейпциг" не смог создать. В отличие от "Зенита", который и помимо гола создавал моменты для ударов - только у Себастьяна Дриусси было две возможности, он находился на выгодных позициях и мог хорошо пробить, но не удалось перевести их в по-настоящему голевые ситуации", - добавил он.

Гендиректор "Зенита" признал, что после перерыва команда утратила контроль над мячом, что сказалось на результате. "Во второй половине игры повысился брак, - отметил Медведев. - Конечно, когда контроль над мячом утрачен, очень трудно противостоять такой мощной, мобильной и агрессивной команде. Второй гол, который забил "Лейпциг", вообще может войти в список лучших голов Лиги чемпионов этого сезона - неберущийся мяч".

Шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов остались у всех

После третьего тура "Зенит" занимает второе место в группе G Лиги чемпионов, набрав 4 очка. На первой строчке находится "Лейпциг", в активе которого 6 очков, третью позицию, также набрав 4 очка, занимает французский "Лион". На четвертом месте находится португальская "Бенфика", набравшая 3 очка. В четвертом туре "Зенит" 5 ноября сыграет с "Лейпцигом", встреча начнется в 20:55 мск.

Основной вывод из матча против "Лейпцига" - "Зенит" может обыграть этого соперника, считает Медведев. "Самое главное, что будут сделаны выводы. Основной - "Лейпциг" можно и нужно обыгрывать, потому что следующий матч, в четвертом туре, ключевой", - отметил он.

"И клуб, и Сергей Богданович Семак, когда нас поздравляли с удачной жеребьевкой, говорили, что поздравлять тут особо не с чем. Потому что группа очень ровная и каждый клуб может обыграть любой другой. Что мы и увидели - "Бенфика" вчера обыграла "Лион". Очень плотная у нас сейчас расстановка в группе: у одной команды шесть очков, у двух - по четыре, еще у одной - три", - напомнил гендиректор "Зенита".

"Это означает, что все команды сохраняют шансы на плей-офф, даже лидер при определенных раскладах может оказаться вне еврокубков. Это означает, что каждая следующая игра будет от ножа, где победа становится особо весомой, - отметил Медведев. - Я думаю, что у "Зенита" есть возможности существенно улучшить и организацию игры, и воплощение игровых схем; через две недели нам предстоит очень интересный матч".

Лига чемпионов-2019/20. Группа G
МестоКомандаИВНПМО
1"Лейпциг"32014-46
2"Зенит"31115-44
3"Лион"31114-34
4"Бенфика"31024-63

 

Реклама на ТАСС
Футбол в России
Следующее заседание исполкома РФС пройдет в Санкт-Петербурге 15 ноября
16 ноября в городе состоится отборочный матч ЧЕ-2020 Россия - Бельгия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС