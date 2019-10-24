Гендиректор ФК "Зенит" назвал ответный матч в Лиге чемпионов против "Лейпцига" ключевым

"На следующий день после игры эмоции становятся менее яркими, а мыслительные способности более глубокими, - сказал Медведев. - Мы проиграли сильному, мобилизованному сопернику, который неудачно провел несколько матчей перед игрой с нашей командой. Считаю, что "Зенит" очень хорошо провел первый тайм, и статистика, в том числе более детальная, чем та, что публикуется, показывает, что в большинстве элементов игры показатели у "Зенита" были лучше".

"Внешне это выглядело так, что кроме первого удара, который Михаил Кержаков с помощью перекладины перевел на угловой, особо острых моментов "Лейпциг" не смог создать. В отличие от "Зенита", который и помимо гола создавал моменты для ударов - только у Себастьяна Дриусси было две возможности, он находился на выгодных позициях и мог хорошо пробить, но не удалось перевести их в по-настоящему голевые ситуации", - добавил он.

Гендиректор "Зенита" признал, что после перерыва команда утратила контроль над мячом, что сказалось на результате. "Во второй половине игры повысился брак, - отметил Медведев. - Конечно, когда контроль над мячом утрачен, очень трудно противостоять такой мощной, мобильной и агрессивной команде. Второй гол, который забил "Лейпциг", вообще может войти в список лучших голов Лиги чемпионов этого сезона - неберущийся мяч".

Шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов остались у всех

После третьего тура "Зенит" занимает второе место в группе G Лиги чемпионов, набрав 4 очка. На первой строчке находится "Лейпциг", в активе которого 6 очков, третью позицию, также набрав 4 очка, занимает французский "Лион". На четвертом месте находится португальская "Бенфика", набравшая 3 очка. В четвертом туре "Зенит" 5 ноября сыграет с "Лейпцигом", встреча начнется в 20:55 мск.

Основной вывод из матча против "Лейпцига" - "Зенит" может обыграть этого соперника, считает Медведев. "Самое главное, что будут сделаны выводы. Основной - "Лейпциг" можно и нужно обыгрывать, потому что следующий матч, в четвертом туре, ключевой", - отметил он.

"И клуб, и Сергей Богданович Семак, когда нас поздравляли с удачной жеребьевкой, говорили, что поздравлять тут особо не с чем. Потому что группа очень ровная и каждый клуб может обыграть любой другой. Что мы и увидели - "Бенфика" вчера обыграла "Лион". Очень плотная у нас сейчас расстановка в группе: у одной команды шесть очков, у двух - по четыре, еще у одной - три", - напомнил гендиректор "Зенита".

"Это означает, что все команды сохраняют шансы на плей-офф, даже лидер при определенных раскладах может оказаться вне еврокубков. Это означает, что каждая следующая игра будет от ножа, где победа становится особо весомой, - отметил Медведев. - Я думаю, что у "Зенита" есть возможности существенно улучшить и организацию игры, и воплощение игровых схем; через две недели нам предстоит очень интересный матч".