Определен состав сборной России по дзюдо на первенство Европы

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России по дзюдо на первенство Европы до 23 лет, которое пройдет Ижевске с 1 по 3 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

В команду вошли 18 спортсменов, имеющих в активе медали крупных международных стартов. На турнире выступят Рамазан Абдулаев и Аюб Блиев (оба - до 60 кг), Мурад Чопанов (до 66 кг), Аюб Хажалиев (до 73 кг), Турпал Тепкаев (до 81 кг), Юрий Божа и Роман Донцов (оба - до 90 кг), Виталий Плешаков и Ибрагим Маргиев (оба - до 100 кг), Дарья Пичкалева и Кристина Булгакова (обе - до 48 кг), Виктория Байдак и Данна Нагучева (обе - до 57 кг), Анастасия Коляденкова (до 63 кг), Эльвира Камалова (до 70 кг), Марина Букреева (до 78 кг), Анна Гущина и София Пирогова (обе - свыше 78 кг).

Россия дважды организовывала первенства Европы до 23 лет - в 2006 году местом проведения состязаний была Москва, а спустя пять лет главный молодежный турнир континента прошел в Тюмени. Ижевск впервые примет международные соревнования по дзюдо столь высокого уровня.

На континентальном первенстве 2018 года в Дьёре (Венгрия) российская команда завоевала девять медалей, в том числе три золотые, заняв первое место в общекомандном зачете.