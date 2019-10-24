Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Определен состав сборной России по дзюдо на первенство Европы

Турнир пройдет в Ижевске с 1 по 3 ноября

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России по дзюдо на первенство Европы до 23 лет, которое пройдет Ижевске с 1 по 3 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

В команду вошли 18 спортсменов, имеющих в активе медали крупных международных стартов. На турнире выступят Рамазан Абдулаев и Аюб Блиев (оба - до 60 кг), Мурад Чопанов (до 66 кг), Аюб Хажалиев (до 73 кг), Турпал Тепкаев (до 81 кг), Юрий Божа и Роман Донцов (оба - до 90 кг), Виталий Плешаков и Ибрагим Маргиев (оба - до 100 кг), Дарья Пичкалева и Кристина Булгакова (обе - до 48 кг), Виктория Байдак и Данна Нагучева (обе - до 57 кг), Анастасия Коляденкова (до 63 кг), Эльвира Камалова (до 70 кг), Марина Букреева (до 78 кг), Анна Гущина и София Пирогова (обе - свыше 78 кг).

Россия дважды организовывала первенства Европы до 23 лет - в 2006 году местом проведения состязаний была Москва, а спустя пять лет главный молодежный турнир континента прошел в Тюмени. Ижевск впервые примет международные соревнования по дзюдо столь высокого уровня.

На континентальном первенстве 2018 года в Дьёре (Венгрия) российская команда завоевала девять медалей, в том числе три золотые, заняв первое место в общекомандном зачете.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Следующее заседание исполкома РФС пройдет в Санкт-Петербурге 15 ноября
16 ноября в городе состоится отборочный матч ЧЕ-2020 Россия - Бельгия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС