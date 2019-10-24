Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Место проведения матчей ЧМ-2021 по пляжному футболу в Москве может быть изменено

Основным местом проведения игр являются "Лужники"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Окончательное решение о месте проведения в Москве матчей чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года будет принято после консультаций с руководством города. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

В четверг Россия получила право на проведение мирового первенства по пляжному футболу 2021 года. Сообщалось, что главной площадкой турнира будут "Лужники".

На эту тему
Пляж наш! В России впервые в истории пройдет чемпионат мира по пляжному футболу

"По заявочной документации, которую мы подали, опция А - это "Лужники". В то же время мы заложили, что место проведения может быть изменено, мы понимаем, что Москва обладает большим количеством знаменательных площадок, - сказал Алаев. - Все помнят, что пляжный футбол проходил и у Парка Победы, и в Парке Горького, и на ВДНХ. Прежде чем принять окончательное решение, мы с руководством города проанализируем каждую площадку, рассчитаем экономический эффект".

"Турниры в Москве всегда проходили на высоком уровне, мы понимали, что готовы провести главный турнир, и рады, что Международная федерация футбола (ФИФА) оценила нашу заявку. Насколько мы знаем, федерация решила даже не делать тайного голосования, провести все открыто - настолько заявка была впереди. Не надо сравнивать большой чемпионат мира и пляжный, прежде всего из-за специфики. В "пляжке" ключевым моментом является билетная программа, мы запланировали первую встречу с ФИФА в Парагвае перед началом чемпионата мира 2019 года, одним из главных моментов будет выбор стадиона", - добавил Алаев.

Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2005 года он проходил каждый год, после чего стал проводиться один раз в два года. Турнир 13 раз принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова.

Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Сборная России дважды в истории становилась победителем турнира (2011, 2013).

Теги
Летние олимпийские виды спортаЛетние неолимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Бокс
Санкт-Петербург примет конвенцию Всемирного боксерского совета в 2020 году
Мероприятие пройдет с 14 по 20 сентября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС