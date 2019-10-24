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Летние неолимпийские виды спорта

Российские шахматисты сыграли вничью с датчанами в первом туре командного ЧЕ

В женской части турнира россиянки победили сборную Израиля

ТАСС, 24 октября. Мужская сборная России сыграла вничью с командой Дании со счетом 2:2 в матче первого тура командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Батуми.

Дмитрий Андрейкин обыграл Мадса Андерсена, Даниил Дубов оказался сильнее Йонаса Бьерре, Кирилл Алексеенко проиграл Суне Хансену, а Максим Матлаков уступил Йесперу Тибо.

В турнирной таблице мужского турнира российская команда делит 15-е место с 11 командами, набрав два очка. Первое место в таблице делят сборные Испании и Словении, в активе которых по четыре очка. Во втором туре российская сборная сыграет с командой Австрии.

В женской части турнира россиянки победили сборную Израиля со счетом 3,5:0,5. Катерина Лагно победила Марсель Эфроимски, Ольга Гиря - Михаль Лахав, Валентина Гунина - Анжелику Нестеровскую. Александра Горячкина и Юлия Швайгер завершили партию вничью.

В турнирной таблице женского турнира российская команда делит четвертое место с командами Армении, Сербии и второй грузинской сборной, в активе которых по 3,5 очка. Лидируют с четырьмя очками сборные Азербайджана, Румынии и Турции. В следующем туре российские шахматистки встретятся со второй грузинской сборной.

Суммарный призовой фонд турнира для сборных составляет €36 тыс. Турнир проходит в один этап по швейцарской системе, контроль времени - 90 минут на 40 ходов + 30 минут на оставшуюся игру с добавлением 30 секунд на ход. Суммарно будет проведено девять туров, партии первых пяти пройдут с 24 по 28 октября, с шестого по девятый - с 30 октября по 2 ноября. Команда-победитель будет определяться исходя из количества очков, заработанных шахматистами в очных партиях. 

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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