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Евро-2020

РФС в срок выплатит премиальные игрокам сборной России за выход на Евро-2020

Россияне обеспечили себе выход на чемпионат Европы за два тура до окончания отбора

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) выплатит премиальные игрокам сборной России за выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года строго в соответствии с заранее оговоренными сроками. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

"Система премирования была согласована задолго до начала цикла. Все выплаты, изначально оговоренные, будут строго в срок выплачены футболистам", - сказал он.

Россияне обеспечили себе выход на чемпионат Европы за два тура до окончания квалификации.

Теги
РоссияАлаев, Александр АлександровичЕвро-2020
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