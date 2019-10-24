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Футбол в Германии

СМИ: Моуриньо отказался возглавить дортмундскую "Боруссию"

56-летний специалист хотел бы возглавить более амбициозную команду

ТАСС, 24 октября. Португальский специалист Жозе Моуринью отказался возглавить немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал El Chiringuito.

Отмечается, что 56-летний специалист хотел бы возглавить более амбициозную команду. На данный момент португалец работает экспертом на английском телевидении. Также телеканал сообщил об интересе к тренеру со стороны мадридского "Реала", в котором он работал с 2010 по 2013 год.

В среду дортмундцы потерпели гостевое поражение от миланского "Интера" (0:2) в третьем туре Лиги чемпионов и занимают третье место в турнирной таблице группы F с четырьмя очками в активе. После восьми туров чемпионата Германии "Боруссия" располагается на четвертой строчке, набрав 15 очков.

В декабре 2018 года Моуринью ушел из "Манчестер Юнайтед", под его руководством команда стала победителем Лиги Европы (2017) и обладателем Суперкубка Англии (2016). На протяжении тренерской карьеры Моуринью также возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", английский "Челси" и испанский "Реал". Он является победителем Лиги Европы, двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Португалии, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. В начале 2017 года УЕФА включил его в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейских футбол.

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