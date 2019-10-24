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ММА

Макгрегор назвал легендой Федора Емельяненко

Ирландец считает, что россиянин входит в число великих тяжеловесов ММА
Конор Макгрегор Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Конор Макгрегор
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 24 октября. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор назвал россиянина Федора Емельяненко легендой.

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"Федор Емельяненко среди самых великих тяжеловесов за всю историю. Желаю, чтобы все у него было хорошо. Он икона спорта, легенда", - сказал Макгрегор в эфире телеканала "Матч ТВ".

Макгрегор провел 25 поединков в ММА, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения.

Ближайший поединок Емельяненко пройдет 29 декабря в Японии против американца Куинтона Джексона. На счету 43-летнего россиянина 35 побед и шесть поражений в ММА, один бой был признан несостоявшимся.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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