Стали известны полуфиналисты юношеского футбольного турнира, посвященного 75-летию Победы

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Определились все участники полуфиналов футбольного турнира "Евразия" среди юношеских команд (игроки не старше 2003 года рождения) из городов-героев, городов воинской славы России, стран СНГ, Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества. Турнир, который проходит в Москве, посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

В турнире стартовали 16 клубов, поделенные на четыре группы. Победители групп вышли в полуфинал.

В первом полуфинале встретятся РГУОР (Белоруссия) и "Орзу" (Таджикистан), во втором - "Кайрат" (Казахстан) и "Бунёдкор" (Узбекистан).

Московские команды ФШМ, "Торпедо", "Строгино", а также волгоградский "Ротор", петербургский "Ленинградец", "Ростов", смоленский СКА, тульский "Арсенал" и команда ГБУ СШ Кронштадтского района Санкт-Петербурга не сумели преодолеть групповой этап.

Полуфинальные матчи пройдут 26 октября на стадионе "Октябрь" футбольного клуба ЦСКА. Турнир завершится 27 октября.