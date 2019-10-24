"Зенит" потерпел домашнее поражение от "Панатинаикоса" в баскетбольной Евролиге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" проиграл греческому "Панатинаикосу" со счетом 79:89 в матче четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "Сибур-Арене" в присутствии 3817 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Панатинаикоса" Джиммер Фредетт, который набрал 22 очка. У "Зенита" больше всех очков набрал форвард Матеуш Понитка, в активе которого 16 очков.

Для "Зенита" это поражение стало третьим на турнире, после четырех матчей петербургский клуб занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице, одержав одну победу. "Панатинаикос" занимает девятую строчку. Лидером является испанская "Барселона", вторым идет российский ЦСКА, в активе которых по три победы.

В пятом туре "Зенит" в гостях сыграет с литовским "Жальгирисом", встреча пройдет 30 октября. "Панатинаикос" днем ранее в гостях встретится с подмосковными "Химками".