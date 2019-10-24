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Лига Европы

"Арсенал" одержал волевую победу над "Виторией" в матче Лиги Европы

Встреча завершилась со счетом 3:2
Футболисты "Арсенала" EPA-EFE/WILL OLIVER
Описание
Футболисты "Арсенала"
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 25 октября. Английский "Арсенал" обыграл португальскую "Виторию" со счетом 3:2 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

В составе хозяев дублем отметился Николя Пепе (80-я и 90-я минуты), один гол на счету Габриэля Мартинелли (32), у проигравших отличились Маркус Эдвардс (9) и Бруно Дуарте (37).

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В другом матче группы F немецкий "Айнтрахт" со счетом 2:1 обыграл бельгийский "Стандард" в домашней встрече. В турнирной таблице группы "Арсенал" занимает первое место, имея в активе 9 очков, на втором месте с 6 очками идет "Айнтрахт", третью строчку занимает "Стандард" (3), замыкает таблицу "Витория" (0).

В следующем туре "Арсенал" сыграет в гостях с "Виторией" 6 ноября, "Стандард" днем позднее примет на своем поле "Айнтрахт".

Результаты других матчей игрового дня

В матче группы В украинское "Динамо" (Киев) в домашнем матче сыграло вничью с датским "Копенгагеном" (1:1), шведский "Мальмё" дома переиграл швейцарский "Лугано" (2:1). В турнирной таблице первое место занимает "Копенгаген" (5), "Динамо" идет на второй строчке (5), третье место занимает "Мальмё" (4), "Лугано" с 1 очком замыкает турнирную таблицу.

В группе D голландский ПСВ на домашнем стадионе сыграл вничью с австрийским клубом ЛАСК, встреча завершилась со счетом 0:0, португальский "Спортинг" дома переиграл норвежский "Русенборг" (1:0). Лидирует в группе ПСВ, в активе команды 7 очков, второе место занимает "Спортинг" (6), третье - ЛАСК (4), последним идет "Русенборг" (0).

Французский "Ренн" проиграл румынскому ЧФР в домашнем матче группы Е со счетом 0:1, по ходу матча футболисты "Ренна" получили две красные карточки, а также не реализовали пенальти, у румынской команды одна красная карточка. В другом матче группы шотландский "Селтик" дома обыграл итальянский "Лацио" (2:1). Первое место в группе с 7 очками занимает "Селтик", далее идут ЧФР (6), "Лацио" (3) и "Ренн" (1).

В группе А испанская "Севилья" дома разгромила люксембургский "Дюделанж" со счетом 3:0, одержав третью подряд победу, а азербайджанский "Карабах" дома сыграл вничью с клубом АПОЭЛ из Кипра (2:2). В турнирной таблице лидирует "Севилья" (9), на втором месте "Карабах" (4), на третьем "Дюделанж" (3), последнее место занимает АПОЭЛ (1).

В группе С российский "Краснодар" в гостевом матче оказался сильнее турецкого "Трабзонспора" (2:0), испанский "Хетафе" дома уступил швейцарскому "Базелю" (0:1). В таблице лидирует "Базель", набравший 7 очков, вторым идет "Хетафе" (6), "Краснодар" занимает третье место (3), замыкает таблицу "Трабзонспор" (1).

Матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы пройдут 7 ноября.

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