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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристки Медведева и Трусова начинают сезон Гран-при на этапе в Канаде

В мужском одиночном катании Россию будет представлять один фигурист - Андрей Лазукин
Евгения Медведева EPA-EFE/EDUARDO LIMA
Описание
Евгения Медведева
© EPA-EFE/EDUARDO LIMA

ТАСС, 25 октября. Второй в сезоне этап серии Гран-при по фигурному катанию стартует в канадском городе Келоуна. Соревнования пройдут на льду арены "Проспера Плэйс", которая вмещает около 7 тысяч зрителей.

Международные соревнования в Канаде, названные в честь местной федерации фигурного катания (Skate Canada), по праву считаются одними из старейших в мире. Впервые турнир прошел в 1973 году, поэтому Skate Canada можно назвать долгожителем среди равных. Из входящих в календарь Гран-при турниров только московский этап имеет более долгую историю.

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Skate Canada вошел в структуру серии Гран-при сразу после ее утверждения в 1995 году и с тех пор ни разу не покидал календарь турнира. Традиционно соревнования в Канаде стоят в расписании вторыми, открывает сезон этап в США. Канадская федерация меняет города проведения турнира ежегодно, еще ни разу в истории соревнования не проходили в одном месте два раза подряд. В 2019 году эту честь получил город Келоуна с населением около 100 тыс. человек.

Состязания в рамках серии Гран-при здесь проводились один раз. До этого город принимал канадский этап в 2014 году. С тех пор состав сборной России претерпел серьезные изменения, в большей степени это касается мужского и женского одиночного катания, где карьеру продолжают только Елизавета Туктамышева, Алена Леонова и Сергей Воронов. На турнире 2014 года россияне завоевали лишь две медали - у женщин победу одержала Анна Погорилая, а в парах Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали третьими.

Будет ли новый рекорд у Трусовой?

Главная интрига канадского этапа - возможный рекорд в женском одиночном катании. Все предпосылки для этого имеются. Главная из них кроется в звездном составе участников, который возглавляют двукратная чемпионка мира и Европы 19-летняя Евгения Медведева, вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров и действующая рекордсменка в произвольной программе и по сумме баллов 15-летняя Александра Трусова, а также 17-летняя японка Рика Кихира, которой принадлежит рекорд в короткой программе.

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Для Трусовой нынешний этап станет первым в карьере на взрослом уровне. Подопечная Этери Тутберидзе вышла из юниоров перед текущим сезоном и до старта серии Гран-при успела выиграть турнир категории "Б" в Братиславе. Там спортсменка сделала сразу три четверных прыжка в произвольной программе и набрала 163,78 балла, что стало новым рекордом в данной дисциплине. В короткой программе Трусова тоже получила высокие оценки, это позволило ей установить новый рекорд еще и по сумме двух выступлений.

Оба достижения ранее принадлежали олимпийской чемпионке Алине Загитовой, тренером которой является Тутберидзе. Позже Трусова и Загитова в составе сборной Европы выступили на командном коммерческом турнире Japan Open. На тех соревнованиях Трусова еще больше усложнила свою программу, включив в нее уже четыре вида четверных прыжков, один из них находится в бонусной зоне, дающей надбавку к базовой стоимости элемента в размере 10%.

Ту же самую прыжковую расстановку россиянка планирует использовать и в Канаде. Четверные сальхов, лутц (сложнейший из всех видов четверных - прим. ТАСС), тулуп в каскаде с тройным тулупом, а также комбинация из четверного тулупа с тройным сальховом через ойлер станут заявкой на победу. Если Трусова справится со своим контентом, бороться с ней будет очень сложно.

Второй представительницей России на турнире будет 19-летняя Медведева, для которой канадский этап также станет первым в сезоне. Предсезонные турниры, в которых участвовала фигуристка, показали, что на текущий момент она далека от оптимальной формы. Чистые прокаты Трусовой не позволят Медведевой соперничать за золотую медаль, однако попасть в тройку двукратная чемпионка мира способна. Третья россиянка на этапе в Канаде - ровесница Медведевой Серафима Саханович, последний раз выступавшая на Гран-при в 2017 году.

Большие перспективы у пар

В мужском одиночном катании Россию будет представлять один фигурист - воспитанник Алексея Мишина Андрей Лазукин. В прошлом сезоне он дебютировал на чемпионате мира, где занял 10-е место, а также помог сборной России занять третье место на командном Кубке мира. Перед нынешней серией Гран-при Лазукин решил усложнить программы, добавив в них четверной лутц, однако вряд ли это позволит ему рассчитывать на победу в Канаде. Его основным конкурентом будет двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

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Высокие шансы на победу в канадском этапе имеют российские пары - двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также бронзовые призеры европейского первенства 2019 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Вероятно, борьба за золото развернется именно между ними, вмешаться смогут только серебряные призеры Олимпиады в Сочи в командном первенстве канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро. Соревнования в Келоуне станут хорошей проверкой как для Тарасовой и Морозова, которые в межсезонье переехали в США для работы с тренером Мариной Зуевой, так и для Бойковой и Козловского, имеющих большие перспективы.

В танцах на льду от сборной России выступят Софья Евдокимова и Егор Базин, а также победители Универсиады - 2019 в Красноярске Бетина Попова и Сергей Мозгов. Конкуренцию им составят победители предыдущего этапа Гран-при нового сезоне американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, а также выступающие за Испанию Сара Уртадо и Кирилл Халявин, значительно повысившие свое техническое мастерство.

Соревнования откроются в пятницу в 21:00 мск короткой программой у танцевальных дуэтов, в 22:38 мск на лед выйдут девушки. В 02:15 мск в субботу турнир продолжится короткой программой у пар, а в 03:42 мск в аналогичной дисциплине выступят мужчины. В 21:09 мск того же дня дуэты продемонстрируют произвольный танец, через два часа будут разыграны медали у девушек. В воскресенье в 02:55 мск начнется произвольная программа у пар, а в 04:32 мск - у мужчин.

Теги
КанадаРоссияМедведева, Евгения АрмановнаЗимние олимпийские виды спорта
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