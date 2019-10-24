Матвеев: "Краснодар" добился победы в матче с "Трабзонспором" благодаря характеру

ТАСС, 25 октября. Главный тренер российского футбольного клуба "Краснодар" Сергей Матвеев заявил, что команда сумела победить турецкий "Трабзонспор" в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы благодаря характеру. Об этом специалист рассказал в эфире "Матч ТВ".

В четверг "Краснодар" со счетом 2:0 обыграл "Трабзонспор", одержав первую победу на групповом этапе турнира.

"Мы проявили характер и добились нужного результата. Отсутствие [в составе соперника] Оби Микела и Старриджа не повлияло на нашу игру, у нас тоже много травмированных. Мы первый тайм начали хорошо, начало второго нам тоже удалось, мы играли только на победу", - сказал Матвеев.

В турнирной таблице группы C "Краснодар" поднялся на третье место, набрав 3 очка после трех матчей. "Трабзонспор" идет четвертым, имея в активе 1 очко. Первое место занимает швейцарский "Базель" (7 очков), вторым идет испанский "Хетафе" (6). В следующем туре "Краснодар" проведет матч против "Трабзонспора" в Краснодаре 7 ноября.