Два гола Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ против "Эдмонтона"

ТАСС, 25 октября. "Вашингтон" в овертайме проиграл "Эдмонтону" со счетом 3:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан столичного клуба Александр Овечкин отметился двумя голами.

В составе проигравших шайбы забросили Якуб Врана (26-я минута) и Овечкин (27, 34). У победителей отличились Дарнелл Нерс (14), Леон Драйзайтль (45, 62 ОТ) и Коннор Макдэвид (59).

Овечкин провел на льду 22 минуты 40 секунд, сделал девять бросков и два силовых приема. Одну из шайб россиянин забросил в большинстве. Теперь на его счету 250 голов в неравных составах, по этому показателю он занимает четвертое место в истории НХЛ. Больше заброшенных шайб в активе имеют только завершившие свои карьеры Теему Селянне (255), Бретт Халл (265) и Дэйв Андрейчук (274).

Одноклубники Овечкина - форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов - не отметились результативными действиями. Всего в этом сезоне на счету Овечкина теперь 14 (9 шайб + 5 передач) очков, в активе Кузнецова - 7 (3+4), у Орлова - 5 (1+4).

В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" занимает второе место, набрав 17 очков в 12 матчах. "Эдмонтон" расположился на первой строчке на Западе с 17 очками в 11 встречах.

В другом матче дня "Чикаго" дома уступил "Филадельфии" со счетом 1:4. "Калгари" на своей площадке в серии буллитов обыграл "Флориду". Российский форвард гостей Евгений Дадонов забросил одну из шайб своей команды. Голкипер "Флориды" Сергей Боборовский отразил 19 бросков по воротам.