Хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко получил травму в матче с "Лос-Анджелесом"

ТАСС, 25 октября. Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко получил травму верхней части тела в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Лос-Анджелесом" (5:2). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Матч прошел в ночь на пятницу, Тарасенко покинул лед в конце первого периода, когда в борьбе с защитником "Лос-Анджелеса" Шоном Уокером пытался выйти один на один с голкипером гостей. Сразу после эпизода Тарасенко схватился за левое плечо и отправился на скамейку запасных, после чего не выходил на лед. В итоге 27-летний россиянин провел на льду 4 минуты 37 секунд.

В нынешнем сезоне НХЛ Тарасенко набрал 10 очков (3 шайбы и 7 передач) в 10 играх и до встречи с "Лос-Анджелесом" имел пятиматчевую очковую серию.