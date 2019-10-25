Третьяк: уровень игры команд КХЛ в нынешнем сезоне вырос

"Вообще уровень КХЛ поднялся. Есть "Витязь" и "Адмирал", которые идут в лидирующей группе, сейчас хорошую игру показывает "Амур" и выигрывает. В этом и заключается хоккей, чтобы в каждой игре никто не знал, выиграет команда или проиграет, чтобы были конкурентные соревнования", - отметил Третьяк.

"Конечно, удивил "Металлург", показывал не очень сильную игру в начале сезона. "Автомобилист" в прошлом году занял первое место на Востоке (по итогам регулярного чемпионата), а сейчас тоже огорчает своих поклонников. Почти все команды играют нестабильно, есть поражения, есть яркие победы", - добавил президент ФХР.

В четверг ЦСКА на своем льду уступил финскому "Йокериту" со счетом 0:3 и прервал серию из семи побед подряд. "У финнов с характером было посильнее. У ЦСКА не было лидера. Семь побед все-таки сказываются, видно не так настроились на команду", - заключил Третьяк.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 27 февраля 2020 года.