Региональный оргкомитет Универсиады-2023 сформирован в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Региональный организационный комитет по подготовке 32-й Всемирной летней Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге сформирован указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом сообщил департамент информационной политики региона.
"Региональный оргкомитет возглавляет губернатор. Заместителями председателя оргкомитета стали первый заместитель губернатора Алексей Орлов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. В составе оргкомитета - руководители органов исполнительной власти Свердловской области, главы Верхней Пышмы и Сысерти - городов, задействованных в проведении Универсиады, представители силовых ведомств, застройщики", - уточняется в сообщении.
В департаменте уточнили, что оргкомитет займется разработкой плана основных мероприятий Универсиады, обеспечением правовых, организационных, экономических и социальных основ для проведения в Екатеринбурге Студенческих игр.
Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году. Кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В текущем году Красноярск был столицей зимней Универсиады.