Региональный оргкомитет Универсиады-2023 сформирован в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Региональный организационный комитет по подготовке 32-й Всемирной летней Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге сформирован указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом сообщил департамент информационной политики региона.

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"Региональный оргкомитет возглавляет губернатор. Заместителями председателя оргкомитета стали первый заместитель губернатора Алексей Орлов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. В составе оргкомитета - руководители органов исполнительной власти Свердловской области, главы Верхней Пышмы и Сысерти - городов, задействованных в проведении Универсиады, представители силовых ведомств, застройщики", - уточняется в сообщении.

В департаменте уточнили, что оргкомитет займется разработкой плана основных мероприятий Универсиады, обеспечением правовых, организационных, экономических и социальных основ для проведения в Екатеринбурге Студенческих игр.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году. Кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В текущем году Красноярск был столицей зимней Универсиады.